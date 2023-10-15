Стартап представил идею заводов по производству микросхем по принципу Lego

Cubefabs сочетает в себе передовые инструменты оптического контроля и технологию искусственного интеллекта для создания «автономных фабрик». Большая часть объекта может быть предварительно собрана, упакована и перевезена в морских контейнерах, что позволяет развернуть производство микросхем в различных точках мира.

Компания планирует развернуть множество Cubefab, а к концу года построить прототип в Нью-Йорке или Кувейте. Ориентировочная стоимость установки с четырьмя заводами составляет менее 100 млн долларов.

Cubefab призваны существенно снизить воздействие производства полупроводников на окружающую среду за счет использования ИИ, позволяющего минимизировать отходы материалов.