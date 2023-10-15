Стартап представил идею заводов по производству микросхем по принципу Lego

Стартап представил идею заводов по производству микросхем по принципу LegoСтроить их можно так же быстро
Нью-йоркская компания Nanotronics, занимающаяся разработкой промышленных ИИ, стремится совершить революцию в производстве полупроводников с помощью своей инновационной системы Cubefabs. Эти модульные заводы по производству микросхем с поддержкой ИИ могут быстро собираться и расширяться за счет готовых компонентов, похожих на высокотехнологичные кирпичики Lego.
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Cubefabs сочетает в себе передовые инструменты оптического контроля и технологию искусственного интеллекта для создания «автономных фабрик». Большая часть объекта может быть предварительно собрана, упакована и перевезена в морских контейнерах, что позволяет развернуть производство микросхем в различных точках мира.
Компания планирует развернуть множество Cubefab, а к концу года построить прототип в Нью-Йорке или Кувейте. Ориентировочная стоимость установки с четырьмя заводами составляет менее 100 млн долларов.
Cubefab призваны существенно снизить воздействие производства полупроводников на окружающую среду за счет использования ИИ, позволяющего минимизировать отходы материалов.