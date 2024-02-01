Стартап представил лодочный мотор без пропеллеров

Подвесной двигатель FinX возбуждает кольцеобразную мембрану из эластомера, заставляя ее волнообразно двигаться и передавать энергию волн через воду. Это создает тягу за счет потока жидкости, двигая лодку вперед. В отличие от гребных винтов, которые могут представлять опасность для пловцов и морских обитателей, система с подобным приводом более безопасна и производит меньше шума и волнений в воде.

Первый коммерческий подвесной мотор FinS компании предназначен для небольших лодок, надувных швертботов и парусников весом до 3 тонн. Его максимальная скорость составляет чуть менее 11 км в час, и он может работать на максимальной скорости до часа и 45 минут, прежде чем разрядит аккумулятор. При работе на более низкой скорости система может обеспечить до восьми часов работы на воде на одной зарядке.

Компания FinX также разрабатывает более крупную версию плавникового двигателя, FinE, которая будет иметь мощность до 120 кВт и подойдет для питания туристических шаттлов, речных катеров, рабочих лодок и других более крупных судов.