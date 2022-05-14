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Стартап привлек $17 миллионов на разработку пистолета с сенсором отпечатков пальцев“Оружие останется частью американской культуры в обозримом будущем”
Компания Biofire Technologies привлекла 17 миллионов долларов финансирования для дальнейшего развития своего "умного" пистолета, который использует датчик отпечатков пальцев для разблокировки спускового крючка.
Оружие Biofire может быть использовано только авторизованными пользователями, что должно исключить возможность несанкционированного использования оружия. Больше всего гендиректора Biofire заботят дети, которые "будут защищены от случайного использования оружия".
“Я вижу, что владение огнестрельным оружием останется частью американской культуры в обозримом будущем”, - говорит основатель и генеральный директор Biofire Кай Клопфер. “Умный пистолет - это не панацея, но мы считаем, что можем оказать немедленное и существенное влияние”.
Клопфер, который бросил учебу в MIT, чтобы заниматься Biofire, добавляет, что пистолет проходит бета-тестирование с правоохранительными органами и экспертами по огнестрельному оружию.