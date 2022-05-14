Стартап привлек $17 миллионов на разработку пистолета с сенсором отпечатков пальцев

Оружие Biofire может быть использовано только авторизованными пользователями, что должно исключить возможность несанкционированного использования оружия. Больше всего гендиректора Biofire заботят дети, которые "будут защищены от случайного использования оружия".

“Я вижу, что владение огнестрельным оружием останется частью американской культуры в обозримом будущем”, - говорит основатель и генеральный директор Biofire Кай Клопфер. “Умный пистолет - это не панацея, но мы считаем, что можем оказать немедленное и существенное влияние”.

Клопфер, который бросил учебу в MIT, чтобы заниматься Biofire, добавляет, что пистолет проходит бета-тестирование с правоохранительными органами и экспертами по огнестрельному оружию.