Стартап решил использовать наземный лазер для борьбы с мусором в космосе

В отличие от других компаний, разрабатывающих лазерные решения, подход EX-Fusion заключается в мягком сведении мусора с орбиты с помощью мощного твердотельного лазера с диодной накачкой. Этот метод, как утверждает компания, более точен и менее подвержен случайным взрывам, которые могут привести к образованию еще большего количества космического мусора.

На первом этапе стартап планирует установить менее мощную версию лазера в обсерватории в Канберре, Австралия. На этом начальном этапе основное внимание будет уделено отслеживанию мусора размером менее 10 см, который другим наземным лазерам оказалось трудно эффективно отслеживать.

На втором этапе лазер будет включен на полную мощность, что позволит ему нацеливаться на более крупные фрагменты космического мусора и перенаправлять их. Лазер будет работать периодически, мягко подталкивая траекторию движения обломков. Это постепенное замедление в конечном итоге приведет к тому, что обломки упадут в атмосферу Земли, где они сгорят.

Хотя эта концепция может показаться футуристической, NASA уже признало потенциал наземных лазерных систем для удаления космического мусора. В недавнем докладе агентство признало преимущества как наземных, так и космических подходов, предположив, что наиболее эффективным может быть сочетание методов.