Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2024, 21:35
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Стартап снял звонок с велосипеда и решил продавать за 5000 р. любителям побегать

Чтобы предупреждать пешеходов
Runbell 3.0 — звонок, «разработанный специально для бегунов», появился на Kickstarter. Он предлагает «более безопасный» способ предупреждать пешеходов о себе без необходимости кричать. И да, выглядит он идентично звонку велосипедному, который на российских маркеплейсах можно купить рублей за 300. Runbell 3.0 же пока что стоит 29 долларов (2820 рублей), но в рознице еще будут продавать за 49,99 долларов (4861 рублей).
Стартап снял звонок с велосипеда и решил продавать за 5000 р. любителям побегать

© Runbell

Это уже третья итерация звонков, что можно понять из названия. Так, последняя версия изменилась с двухпальцевого дизайна на однопальцевый, который «плотно сидит на указательном пальце и поддерживается средним пальцем». Изготовленный из цельной нержавеющей стали, Runbell 3.0 включает четыре силиконовые адаптера для индивидуальной подгонки под разные размеры пальцев.

Произведенный известным японским производителем колокольчиков, звонок оснащен куполом из никель-серебряного сплава и латунным молоточком в нержавеющей стальной пружинной механике. Простое нажатие на него издает громкий, резонирующий звук, который слышен на расстоянии более 9 метров.

Поддерживающие проект могут получить свой собственный Runbell 3.0 за 29 долларов, при этом запланированная розничная цена составит 49,99 долларов после начала массового производства. Доступен звонок в серебристом, глянцевом черном или матовом черном цветах.

On Your Left.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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