Стартап снял звонок с велосипеда и решил продавать за 5000 р. любителям побегать

Это уже третья итерация звонков, что можно понять из названия. Так, последняя версия изменилась с двухпальцевого дизайна на однопальцевый, который «плотно сидит на указательном пальце и поддерживается средним пальцем». Изготовленный из цельной нержавеющей стали, Runbell 3.0 включает четыре силиконовые адаптера для индивидуальной подгонки под разные размеры пальцев.

Произведенный известным японским производителем колокольчиков, звонок оснащен куполом из никель-серебряного сплава и латунным молоточком в нержавеющей стальной пружинной механике. Простое нажатие на него издает громкий, резонирующий звук, который слышен на расстоянии более 9 метров.

Поддерживающие проект могут получить свой собственный Runbell 3.0 за 29 долларов, при этом запланированная розничная цена составит 49,99 долларов после начала массового производства. Доступен звонок в серебристом, глянцевом черном или матовом черном цветах.

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