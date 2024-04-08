Стартап выдаст миллионы долларов тому, кто взломает iPhone, Android и WhatsApp

Что такое взломы «нулевого дня»? Представьте себе дыру в программном обеспечении вашего телефона — дыру, о существовании которой Apple даже не подозревает. Это эксплойт нулевого дня, и хакеры могут использовать его, чтобы получить доступ к вашему устройству, а вы об этом даже не узнаете. Такие уязвимости очень ценны, поскольку их можно использовать для кражи данных или шпионажа за людьми.

Crowdfense предлагает гораздо больше, чем раньше, потому что Apple и Google стали лучше латать дыры в системе безопасности. Хакерам приходится прилагать больше усилий, чтобы найти эти уязвимости, что делает их более дорогостоящими.

Apple сама предлагает программу вознаграждения, но платит за поиск уязвимостей только до 2 миллионов долларов.