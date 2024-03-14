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Наука и технологии
Опубликовано 14 марта 2024, 22:30
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Стартап захотел стать первой лунной шахтерной компанией

В погоне за гелием-3
В гонке за освоение лунных ресурсов появился новый игрок. Стартап Interlune, соучредителями которой являются ветераны космической отрасли и астронавт «Аполлона», стремится стать первой компанией, занимающейся добычей полезных ископаемых на Луне. Их цель — гелий-3, редкий изотоп, потенциально важный для будущих энергетических технологий.

Основанная бывшими руководителями Blue Origin и астронавтом «Аполлона-17», компания Interlune получила финансирование в размере 18 миллионов долларов. В центре их внимания — гелий-3, которого мало на Земле, но много на Луне. Этот изотоп перспективен в качестве топлива для реакторов ядерного синтеза и питания квантовых компьютеров.

Компания планирует использовать двухэтапный подход.

Разведывательная миссия (2026 год): коммерческая ракета доставит комбайн в район Луны, предположительно богатый гелием-3. Цель миссии — собрать данные о концентрации ресурса.

Полномасштабная операция (2030 год): последующая миссия в 2028 году будет включать в себя забор лунного грунта (реголита), извлечение гелия-3 и возвращение небольшого образца на Землю. К 2030 году Interlune надеется наладить полноценную добычу полезных ископаемых.

Проблем много. Разработка лунохода для сбора реголита и создание надежной системы транспортировки лунных материалов крайне важны, но требуют технологий, которые еще не до конца разработаны, а создание и обслуживание лунной шахты требует огромных затрат и многочисленных запусков.

Interlune все же сохраняет оптимизм.

Источник:The Washington Post
Автор:Максим Многословный
Теги:
#стартап
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#Луна
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#планы
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#космос