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Стартовала бесплатная раздача компьютерной стратегии Civilization VI со множеством разных цивилизаций
До 28 мая
В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала бесплатная раздача компьютерной стратегии Civilization VI со множеством разных цивилизаций. Акция закончится 28 мая в 18:00.
В обычное время игра стоит 1999 рублей. За 1333 рубля также можно купить улучшение до платинового издания, которое включает в себя шесть наборов загружаемых материалов, а также два дополнения — Rise and Fall и Gathering Storm.
Civilization VI вышла в 2016 году. Это пошаговая стратегия, в которой придётся посоревноваться с искусственным интеллектом в построении и развитии собственной цивилизации. Начинаётся всё с маленького племени, но можно добиться господства над всей планетой. В игре доступны множество разных цивилизаций: есть и Россия, и Америка, и Китай.