Стартовала бесплатная раздача компьютерной стратегии Civilization VI со множеством разных цивилизаций

В обычное время игра стоит 1999 рублей. За 1333 рубля также можно купить улучшение до платинового издания, которое включает в себя шесть наборов загружаемых материалов, а также два дополнения — Rise and Fall и Gathering Storm.

Civilization VI вышла в 2016 году. Это пошаговая стратегия, в которой придётся посоревноваться с искусственным интеллектом в построении и развитии собственной цивилизации. Начинаётся всё с маленького племени, но можно добиться господства над всей планетой. В игре доступны множество разных цивилизаций: есть и Россия, и Америка, и Китай.