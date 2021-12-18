Стартовала бесплатная раздача в Epic Games Store: новая игра каждый день

Сейчас в магазине раздают бесплатно Neon Abyss. Это игра в жанре roguelike, где нужно пройти в Бездну в составе «Мрачного отряда». В обычное время игра стоит 739 рублей. До 19:00 18 декабря её можно скачать бесплатно.

После этого откроется новая игра. Она тоже будет доступна для скачивания в течение суток.

Помимо этого, в Epic Games Store проходит праздничная распродажа. Со скидкой 35%, например, предлагают Far Cry 6 — игру можно скачать за 1625 рублей. Battlefield 2042 предлагают за 2310 рублей вместо 3499. Со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.