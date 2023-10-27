Стартовали испытания секретного тяжелого бомбардировщика США B-21 Raider

B-21 Raider - это стелс-бомбардировщик, предназначенный для модернизации существующего парка ВВС, в который входят B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52J Stratofortress. Ожидается, что первые B-21 поступят на вооружение к 2027 г., а в 2050-х годах они заменят устаревшие модели.

Последние наземные рулежные испытания были проведены после того, как в прошлом месяце были опубликованы снимки, на которых видно, как B-21 проходит испытания двигателя. Хотя подробности о бомбардировщике остаются в основном засекреченными, эти испытания имеют решающее значение для программы летных испытаний. Они позволяют оценить различные системы, компоненты и функциональные возможности с целью снижения рисков, оптимизации конструкции и повышения эффективности эксплуатации.

ВВС США планируют закупить более 100 таких бомбардировщиков.