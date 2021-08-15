Стартовали продажи соли для ванн в виде трав из игр Resident Evil

Запуск их продаж приурочили к празднованию 25-летия серии. Соли предлагаются в красном и зелёном варианте. Причём их эффект усиливается при смешивании, как в игре. Каким образом усиливается, правда, неясно.

Одна упаковка стоит $4,97. Отметим, что зелёная трава в игре восстанавливала физическую силу, а красная была полезна только при смешивании её с другими травами.

Напомним, на днях вышел очередной патч для компьютерной версии последней части Resident Evil Village. В обновлении была оптимизирована производительность, игра стала стабильнее. Были исправлены некоторые незначительные ошибки. Сейчас Capcom работает над дополнениями к игре.