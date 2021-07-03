Старушка потеряла $12 тысяч из-за аферы с биткойнами

Как пишут СМИ, 77-летняя женщина из Индианы потеряла более $12 тысяч из-за мошеннической схемы с биткойнами. В прошлом месяце она получила письмо о том, что на её аккаунте PayPal была замечена подозрительная активность. Женщине посоветовали купить биткойнов на сумму $3500 на бирже Coinbase. В итоге старушка поделилась банковской информацией. В результате со счёта женщины вывели около $8800 вдобавок к потраченным $3500.

Пока банк помог вернуть старушке лишь небольшую часть её денег — $2000.