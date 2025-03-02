Старую одежду научились перерабатывать в упаковочную бумагу

Процесс начинается с измельчения хлопковой одежды и смешивания ее с раствором на водной основе. Затем волокна измельчаются вновь для предотвращения комкования, в результате чего получается целлюлоза, похожая на традиционные материалы для производства бумаги. Когда хлопковое волокно добавляется в переработанную бумажную массу — всего 30% смеси, — это значительно повышает прочность конечного продукта. Это происходит потому, что хлопковые волокна намного длиннее обычных бумажных волокон, что обеспечивает лучшую прочность.

Усовершенствованную бумагу можно обрабатывать как обычную упаковочную бумагу, хотя она имеет коричневатый цвет с небольшими цветными вкраплениями от окрашенных тканей. Исследователи надеются, что эта инновация позволит сократить количество текстильных отходов, продлить срок службы упаковочных материалов и уменьшить количество выбрасываемой бумаги, необходимой для производства.