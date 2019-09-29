Старые бульдозеры и экскаваторы наделили «интеллектом»

Они встроили роботизированные комплекты в экскаваторы и бульдозеры. Всё это позволяет им автоматизированно выполнять простые задачи, однако не избавляет строителей от работы. Для сложных работ по-прежнему нужны квалифицированные специалисты.

Основатель компании Built рассказал, что практически вырос на стройке из-за того, что его отец был плотником. Однажды мужчина начал интересоваться проблемой устаревшей техники, которая становится бесполезной. Так ему и пришла в голову мысль «оживлять» машины при помощи современных технологий.

В будущем инженеры Built планируют превращать в «умные» и обычные старые автомобили.