Старые самолёты предложили скармливать грибкам

Команда из Канзасского университета и Университета Южной Калифорнии разработала процесс разрушения смолы, позволяющий восстанавливать углеродное волокно с механическими свойствами, близкими к новым материалам.

Ключевая инновация заключается в генетической модификации грибка Aspergillus nidulans, который питается бензойной кислотой, побочным продуктом распада смолы. Грибок производит ценное соединение под названием OTA (окта-2,4,6-триеновая кислота), которое может использоваться в медицине как антибиотик и противовоспалительное средство.

Этот метод является первым, который успешно извлекает ценность как из волокна, так и из смолы в полимерах, армированных углеродным волокном. Исследователи планируют усовершенствовать процесс, чтобы сделать его более эффективным и масштабируемым для промышленного использования.