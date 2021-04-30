Старый американский танк оценили выше российского T-72

Перевод материала опубликовала «Лента.ру». Разработка M1 Abrams началась в 1970-х годах. Однако даже спустя столько времени его есть за что похвалить. Авторы пишут, что M1 Abrams хорошо показал себя в войне за освобождение Кувейта (1990-1991 годы). Тогда потери техники советского производства были гораздо выше. Поэтому заключается, что американский танк превосходил советские танки Т-55, Т-62 и даже Т-72.

Недавно, впрочем, чешский военный эксперт заявил, что Т-72 жизненно важен и сейчас. Кроме того, танк постоянно улучшается. Преимущества Т-72 — простота и надёжность.