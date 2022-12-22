Старый Blu-Ray дисковод превратили в микроскоп

Единственное, что пришлось добавить: несколько пластиковых деталей, разработанных и изготовленных на заказ. Они понадобились, чтобы создать сканирующее ложе для образца, которое могло двигаться вперед-назад в одном направлении, в то время как сам лазер двигался вперед-назад в другом.