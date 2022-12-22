Наука и технологии
14:47, 22 декабря 2022
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Старый Blu-Ray дисковод превратили в микроскоп

Он не такой быстрый и качественный, зато определенно дешевле

YouTube-блоггер использовал Blu-Ray дисковод для создания “простого” сканирующего лазерного микроскопа. Об этом сообщает Gizmodo. Если вам захочется, вы сможете воссоздать его изобретение

Старый Blu-Ray дисковод превратили в микроскоп

Фото: YouTube

Единственное, что пришлось добавить: несколько пластиковых деталей, разработанных и изготовленных на заказ. Они понадобились, чтобы создать сканирующее ложе для образца, которое могло двигаться вперед-назад в одном направлении, в то время как сам лазер двигался вперед-назад в другом.

Старый Blu-Ray дисковод превратили в микроскоп

YouTube

В отличие от оптического микроскопа, где изображение объекта получается сразу целиком, сканирующий лазерный микроскоп производит измерения интенсивности света по частям, перемещаясь по объекту в виде сетки и собирая увеличенное изображение пиксель за пикселем. В данном случае, учитывая ограничения шпинделя привода Blu-Ray, который перемещает просматриваемый образец вперед-назад, изображение собирается из 16 129 измерений (сетка 127x127), а затем масштабируется до изображения 512x512.

Пользовательский интерфейс позволяет регулировать фокус и скорость сканирования микроскопа.

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