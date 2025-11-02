Старый палубный истребитель F-18E смог «сбить» современный F-35B на учениях

По словам обозревателей MWM, старый самолёт буквально произвёл фурор в военных кругах, продемонстрировав свою способность успешно имитировать поражение новейшего истребителя, пусть и в ходе учений.

В публикации подчёркнуто, что британский истребитель F-35B, взлетевший с палубы авианосца HMS Prince of Wales в Тихом океане, едва избежал поражения от истребителя F/A-18E. Цель учений заключалась в проверке возможностей Королевского военно-морского флота в ведении боевых действий.

Источник сообщил, что противостояние между двумя самолётами было особенно заметным из-за значительной технологической разницы между ними. F-35B, являющийся на данный момент самым передовым истребителем на Западе, находится на передовой линии военной авиации, в то время как F/A-18E — представитель четвертого поколения истребителей, разработанного несколько десятилетий назад.

Согласно материалу, моделирование схватки выявило некоторые ограничения F-35 в ближнем воздушном бою, особенно в условиях боя в зоне видимости.