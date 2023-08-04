Ставка Microsoft на ИИ не подорвала доминирование Google Поиска

Ставка Microsoft на ИИ не подорвала доминирование Google ПоискаНо все впереди
Google доказала, что развитие ИИ сторонними компаниями не вызывает у нее финансовых затруднений: результаты второго квартала оказались лучше, чем ожидалось. Так, выручка составила $74,6 млрд и выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом. Ранее появлялись опасения, что Bing с искусственным интеллектом от Microsoft может обогнать Google в сфере поисковых систем.
Аналитики отмечают, что Google хоть уже несколько лет и является компанией, ориентированной на ИИ, а ее последние продукты в области ИИ позиционируют ее как конкурента Microsoft в гонке ИИ, Microsoft при этом удивила Уолл-стрит лучшими, чем ожидалось, квартальными результатами и объявила об «агрессивных» планах расходов на развитие возможностей ИИ в 2024 финансовом году.
Технологическая отрасль по-прежнему бурлит достижениями в области искусственного интеллекта и амбициозными проектами, однако их последствия для бизнеса и пользователей еще только проявляются.