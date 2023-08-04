Ставка Microsoft на ИИ не подорвала доминирование Google Поиска

Аналитики отмечают, что Google хоть уже несколько лет и является компанией, ориентированной на ИИ, а ее последние продукты в области ИИ позиционируют ее как конкурента Microsoft в гонке ИИ, Microsoft при этом удивила Уолл-стрит лучшими, чем ожидалось, квартальными результатами и объявила об «агрессивных» планах расходов на развитие возможностей ИИ в 2024 финансовом году.

Технологическая отрасль по-прежнему бурлит достижениями в области искусственного интеллекта и амбициозными проектами, однако их последствия для бизнеса и пользователей еще только проявляются.