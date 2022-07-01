"Ставочка не сыграла": сколько майнеры потратили на видеокарты с начала прошлого года

Видеокарты Nvidia, популярные среди любителей компьютерных игр, получили вторую жизнь во время “крипто-бума”. Однако теперь все изменилось – стоимость валют резко упала, майнеры видят все меньше необходимости в дорогом компьютерном оборудовании. Ожидается, что их интерес еще больше снизится, когда популярная сеть блокчейна Ethereum перейдет на новый метод майнинга, который не потребует больших мощностей от систем.

"Люди не хотят покупать графические процессоры, зная, что они потенциально устареют через два квартала", - сказал Тристан Герра, аналитик Robert W. Baird & Co.

Пьер Феррагу, аналитик New Street Research, сообщает, что с начала 2021 года майнеры купили видеокарт на 3 миллиарда долларов, и “сейчас они уходят на рынок подержанных товаров”.