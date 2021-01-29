Ставший заложником взломанного пояса верности мужчина рассказал о пережитом

Снять пояс верности физически очень сложно, у девайса нет ни замков, ни кнопок. Можно лишь разрезать часть, которая прилегает к гениталиям, но это может быть небезопасно. Тем не менее, пострадавший от рук вымогателей Сэм Саммерс (Sam Summers) решил так и сделать. Он отделался неглубоким порезом. Рассказал, что был рад тому, что всё обошлось не так плохо, как могло бы.

История мужчины началась с того, что он сидел дома в поясе верности и получил сообщение от неизвестного, который заявил, что имеет контроль над девайсом. Преступник потребовал от жертвы $1 тысячу в биткойнах за освобождение.

Сначала мужчина подумал, что его разыгрывает девушка. Он позвонил ей, та стала всё отрицать, и тогда парень испугался по-настоящему. Он признался, что «дико паниковал».

Мужчина отправил вымогателям требуемую сумму, но те попросили ещё и не разблокировали пояс верности. После этого парень пошёл в магазин за болторезами.

В итоге мужчине из-за пореза пришлось месяц воздерживаться от секса.