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Стеклянные бутылки навредили природе больше, чем пластиковые
На их производство нужно много ресурсов
Учёные из Саутгемптонского университета узнали, какие бутылки для напитков наносят больше вреда природе. Как оказалось, стеклянные могут быть даже опаснее, чем пластиковые.
Для исследования учёные сравнили пять различных типов ёмкостей для напитков. К каждой они применили давление. Затем исследователи выяснили, какой уровень загрязнения получается при производстве бутылок, их использовании и утилизации.
В итоге самыми вредными для природы признали стеклянные бутылки. Они способствуют глобальному потеплению гораздо сильнее, чем пластиковая упаковка и алюминиевые банки. Для производства стеклянной тары нужно больше ресурсов и энергии, да и при изготовлении выделяется много углекислого газа.
На втором месте в антирейтинге стоят бутылки из переработанного стекла. На третьем — пластиковая упаковка, на четвёртом — алюминиевые банки, на пятом — банки из переработанного сырья.