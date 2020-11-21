Стеклянные бутылки навредили природе больше, чем пластиковые

Для исследования учёные сравнили пять различных типов ёмкостей для напитков. К каждой они применили давление. Затем исследователи выяснили, какой уровень загрязнения получается при производстве бутылок, их использовании и утилизации.

В итоге самыми вредными для природы признали стеклянные бутылки. Они способствуют глобальному потеплению гораздо сильнее, чем пластиковая упаковка и алюминиевые банки. Для производства стеклянной тары нужно больше ресурсов и энергии, да и при изготовлении выделяется много углекислого газа.

На втором месте в антирейтинге стоят бутылки из переработанного стекла. На третьем — пластиковая упаковка, на четвёртом — алюминиевые банки, на пятом — банки из переработанного сырья.