Стелит солому: Марк Цукерберг поужинал с Дональдом Трампом

Опубликовано 28 ноября 2024, 17:211 мин.
Стелит солому: Марк Цукерберг поужинал с Дональдом ТрампомЧто порождает спекуляции
Генеральный директор *Meta Марк Цукерберг встретился со следующим президентом США Дональдом Трампом за ужином в Мар-а-Лаго в среду. По словам представителя *Meta Энди Стоуна, встреча была организована для «формирования будущего американской технологической политики».
Подробности их беседы пока не разглашаются, но встреча знаменует собой заметный сдвиг. Ранее Трамп критиковал Цукерберга за его позицию на выборах 2020 года. К тому же Трампа блокировали на платформах Цукерберга.
Цукерберг в этом году практически не вмешивался в политику и даже воздержался от поддержки какого-либо кандидата во время выборов.
После победы Трампа в 2024 году Цукерберг поздравил его через *Threads, выразив оптимизм по поводу сотрудничества с новой администрацией.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена