Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 17:21
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Стелит солому: Марк Цукерберг поужинал с Дональдом Трампом

Что порождает спекуляции
Генеральный директор *Meta Марк Цукерберг встретился со следующим президентом США Дональдом Трампом за ужином в Мар-а-Лаго в среду. По словам представителя *Meta Энди Стоуна, встреча была организована для «формирования будущего американской технологической политики».
Стелит солому: Марк Цукерберг поужинал с Дональдом Трампом
© Ferra

Подробности их беседы пока не разглашаются, но встреча знаменует собой заметный сдвиг. Ранее Трамп критиковал Цукерберга за его позицию на выборах 2020 года. К тому же Трампа блокировали на платформах Цукерберга.

Цукерберг в этом году практически не вмешивался в политику и даже воздержался от поддержки какого-либо кандидата во время выборов.

После победы Трампа в 2024 году Цукерберг поздравил его через *Threads, выразив оптимизм по поводу сотрудничества с новой администрацией.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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