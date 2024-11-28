Стелит солому: Марк Цукерберг поужинал с Дональдом Трампом

Подробности их беседы пока не разглашаются, но встреча знаменует собой заметный сдвиг. Ранее Трамп критиковал Цукерберга за его позицию на выборах 2020 года. К тому же Трампа блокировали на платформах Цукерберга.

Цукерберг в этом году практически не вмешивался в политику и даже воздержался от поддержки какого-либо кандидата во время выборов.

После победы Трампа в 2024 году Цукерберг поздравил его через *Threads, выразив оптимизм по поводу сотрудничества с новой администрацией.

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