Стелс-истребитель F-35 раскритиковали: ИИ-система не справилась со своей задачей

Изначально ALIS представлялась как экономичное решение для оптимизации технического обслуживания, но вместо этого она вызвала всеобщее недовольство: в недавнем правительственном отчете говорится о ее низком удобстве использования и высоком уровне ложных срабатываний.

Система, основанная на сервере размером с морской контейнер, оказалась не в состоянии эффективно обрабатывать огромные объемы данных, генерируемых датчиками F-35.

Несмотря на усилия по совершенствованию ALIS, в отчете Пентагона отмечается, что ложные тревоги не прекращаются, а новые обновления программного обеспечения продолжают вызывать сбои в работе всей системы.

В ответ на это Lockheed Martin работает над заменой ALIS на новую систему, Operational Data Integrated Network (ODIN), но ее еще предстоит полностью протестировать.