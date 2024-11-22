Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2024, 14:49
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Стелс-истребитель F-35 раскритиковали: ИИ-система не справилась со своей задачей

Что она должна была делать
F-35, передовой американский стелс-истребитель, продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, и одной из центральных тем стала его система ТО, основанная на искусственном интеллекте, — ALIS.
Стелс-истребитель F-35 раскритиковали: ИИ-система не справилась со своей задачей
© Ferra

Изначально ALIS представлялась как экономичное решение для оптимизации технического обслуживания, но вместо этого она вызвала всеобщее недовольство: в недавнем правительственном отчете говорится о ее низком удобстве использования и высоком уровне ложных срабатываний.

Система, основанная на сервере размером с морской контейнер, оказалась не в состоянии эффективно обрабатывать огромные объемы данных, генерируемых датчиками F-35.

Несмотря на усилия по совершенствованию ALIS, в отчете Пентагона отмечается, что ложные тревоги не прекращаются, а новые обновления программного обеспечения продолжают вызывать сбои в работе всей системы.

В ответ на это Lockheed Martin работает над заменой ALIS на новую систему, Operational Data Integrated Network (ODIN), но ее еще предстоит полностью протестировать.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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