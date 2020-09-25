Степень одиночества человека научились определять по его речи

Исследователи использовали методы обработки естественного языка, непредвзятой оценки эмоций и чувств, а также обычные инструменты измерения степени одиночества. В исследовании участвовали люди в возрасте от 66 до 94 лет.

С помощью обработки естественного языка и машинного обучения исследователи проанализировали длинные интервью с участниками. В итоге они обнаружили следующее:

одинокие люди дают более длинные ответы и выражают больше печали, отвечая на прямой вопрос: «чувствуете ли вы себя одиноким?»;

женщины чаще, чем мужчины, признают, что они одиноки;

мужчины используют больше пугающих и радостных слов в ответах.

По словам учёных, их модель машинного обучения предсказала степень одиночества с точностью до 94%.