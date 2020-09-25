Наука и технологии
Сегодня 17:32
Степень одиночества человека научились определять по его речи
С помощью алгоритмов машинного обучения
Команда учёных под руководством специалистов с Медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего использовала технологию, построенную на алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ), чтобы определять степень одиночества по речи пожилых людей.
Исследователи использовали методы обработки естественного языка, непредвзятой оценки эмоций и чувств, а также обычные инструменты измерения степени одиночества. В исследовании участвовали люди в возрасте от 66 до 94 лет.
С помощью обработки естественного языка и машинного обучения исследователи проанализировали длинные интервью с участниками. В итоге они обнаружили следующее:
- одинокие люди дают более длинные ответы и выражают больше печали, отвечая на прямой вопрос: «чувствуете ли вы себя одиноким?»;
- женщины чаще, чем мужчины, признают, что они одиноки;
- мужчины используют больше пугающих и радостных слов в ответах.
По словам учёных, их модель машинного обучения предсказала степень одиночества с точностью до 94%.