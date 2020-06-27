Стилус Apple научат симулировать ощущение письма по бумаге

В сети обнаружили патент Apple, в котором описан Apple Pencil с обратной связью для пользователя. Это значит, что «умный» карандаш сможет давать владельцам ощущение, будто они пишут на бумаге.

Из патента следует, что тактильная обратная связь может использоваться прямо во время написания или рисования чего-либо. Судя по всему, Apple Pencil сможет имитировать письмо по бумаге даже при использовании непокрытого ничем экрана iPad.

Сейчас уже существуют специальные накладки на планшеты, которые по текстуре похожи на бумагу, но они могут искажать изображение на экране. Apple Pencil в будущем сможет заменить этот неудобный метод.