Наука и технологии
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Стилус Apple научится определять цвета настоящих предметов
И «переносить» их в приложения для рисования
Apple запатентовала новую технологию для Apple Pencil. Согласно патентной документации, фирменный стилус компании научится определять цвета настоящих предметов.
Такой Apple Pencil пригодится всем пользователям, которые занимаются рисунком. Патент описывает стилус, в котором есть оптический датчик цвета. Он будет состоять из нескольких фотодетекторов, способных измерять свет для различных цветовых каналов. Это позволит устройству определять цвета реальных объектов и «переносить» их в цифру. «Отсканированный» цвет будет доступен в приложениях для рисования.
Чтобы улучшить распознавание цвета, стилус могут оснастить подсветкой. Также в патенте описана конструкция Apple Pencil с удлинённым корпусом и наконечником. Этот наконечник может работать с сенсорным экраном. Так как это патент, пока неясно, когда в стилусе появится новая опция.