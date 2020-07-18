Стилус Apple научится определять цвета настоящих предметов

Такой Apple Pencil пригодится всем пользователям, которые занимаются рисунком. Патент описывает стилус, в котором есть оптический датчик цвета. Он будет состоять из нескольких фотодетекторов, способных измерять свет для различных цветовых каналов. Это позволит устройству определять цвета реальных объектов и «переносить» их в цифру. «Отсканированный» цвет будет доступен в приложениях для рисования.

Чтобы улучшить распознавание цвета, стилус могут оснастить подсветкой. Также в патенте описана конструкция Apple Pencil с удлинённым корпусом и наконечником. Этот наконечник может работать с сенсорным экраном. Так как это патент, пока неясно, когда в стилусе появится новая опция.