Стив Возняк призвал гиганта Apple разделиться на разные компании

Возняк рассказал, что ему очень хотелось, чтобы Apple ещё несколько лет назад выделила направления в отдельные компании, и они смогли бы работать независимо. Так, как это сделал в своё время Hewlett-Packard.

Судя по тому, что ранее Возняк не раз говорил, как свободно может работать в HP, такой же свободы он хотел бы для сотрудников Apple.

Также он поделился с Bloomberg мнением, что крупные технологические компании становятся слишком значимыми и, по сути, лишают людей выбора. Тем не менее, Возняк по-прежнему считает Apple «лучшей из компаний».