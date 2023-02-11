Стив Возняк рассказал о сходстве между Илоном Маском и Стивом Джобсом

Возняк отметил, что относит обоих предпринимателей к категории умеющих общаться и желающих, чтобы их считали важной персоной. Также и Стив, и Илон явно хотели бы быть похожими на лидера культа.

«Многие люди будут следовать за ними, что бы они ни говорили», — добавил Возняк. Он также указал на большую разницу между Джобсом и Маском. «Стив Джобс на самом деле не был таким уж нечестным. Но он мог сказать некоторые вещи так… у него просто был способ схватить вас», — сказал собеседник. А вот Маск, по мнению Возняка, часто даёт пустые обещания.