Сточные воды от переработки сои предложили использовать в кормежке рыб

Опубликовано 28 апреля 2024, 22:20
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Сточные воды от переработки сои предложили использовать в кормежке рыбРыбоводство становится более экологичным
Интересные новости для любителей морепродуктов. Новое исследование показывает, как сточные воды от переработки сои могут быть превращены в устойчивую альтернативу рыбной муке, используемой в кормежке рыб.
Рыбные фермы часто полагаются на рыбную муку, изготовленную из другой рыбы, что создает нагрузку на и без того напряженные популяции рыб. Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре нашли решение в сточных водах от переработки сои. Эта жидкость содержит микробы, которые естественным образом производят белок.
Ученые культивировали эти микробы в биореакторах, превращая сточные воды в богатый белком корм для рыб. Испытания на морском окуне показали, что рыба, питавшаяся этим «одноклеточным белком», росла так же хорошо, как и рыба, питавшаяся традиционной рыбной мукой.
Исследования продолжаются.