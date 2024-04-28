Сточные воды от переработки сои предложили использовать в кормежке рыб

Рыбные фермы часто полагаются на рыбную муку, изготовленную из другой рыбы, что создает нагрузку на и без того напряженные популяции рыб. Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре нашли решение в сточных водах от переработки сои. Эта жидкость содержит микробы, которые естественным образом производят белок.

Ученые культивировали эти микробы в биореакторах, превращая сточные воды в богатый белком корм для рыб. Испытания на морском окуне показали, что рыба, питавшаяся этим «одноклеточным белком», росла так же хорошо, как и рыба, питавшаяся традиционной рыбной мукой.

Исследования продолжаются.