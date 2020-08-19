Наука и технологии
Сегодня 19:06
Стоимость Apple превысила ВВП России
Более $2 трлн!
Сегодня рыночная капитализация Apple на бирже Nasdaq превысила $2 трлн. Таким образом стоимость компании оказалась больше, чем ВВП России, которое на данный момент составляет примерно $1,6 трлн.
Стоит отметить, что Apple смогла удвоить свою рыночную капитализацию всего за два года. Она стала первой из американских публичных компаний, которая достигла таких показателей.
На момент публикации новости акции Apple торгуются по цене около $467. С начала 2020 года они подорожали на 59,24%. Аналитики отмечают, что росту стоимость акций Apple способствовал в том числе хороший спрос на устройства компании.
Недавно мы писали, что глава компании Тим Кук стал миллиардером благодаря росту капитализации Apple. Он владеет 848 000 акциями.