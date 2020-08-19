Стоимость Apple превысила ВВП России

Стоит отметить, что Apple смогла удвоить свою рыночную капитализацию всего за два года. Она стала первой из американских публичных компаний, которая достигла таких показателей.

На момент публикации новости акции Apple торгуются по цене около $467. С начала 2020 года они подорожали на 59,24%. Аналитики отмечают, что росту стоимость акций Apple способствовал в том числе хороший спрос на устройства компании.

Недавно мы писали, что глава компании Тим Кук стал миллиардером благодаря росту капитализации Apple. Он владеет 848 000 акциями.