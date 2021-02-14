Стоимость биткоина приблизилась к $50 тысячам

Такой отметки криптовалюта достигла в 9:00 по московскому времени, пишет «Коммерсант». На момент публикации новости, по данным Binance, стоимость биткоина колеблется около $48 600.

Отмечается, что речь идёт о стоимости биткоина к стейблкоину USDT. 12 февраля криптовалюта достигла отметки $49 тысяч к стейблкоину биржи Binance BUSD.

На рост биткоина влияет множество факторов. Недавно, например, компания Илона Маска Tesla объявила, что купила этой криптовалюты на сумму $1,5 млрд. Сегодня стало известно, что инвестиционное подразделение американского финансового конгломерата Morgan Stanley хочет купить биткоинов на сумму $150 млн.