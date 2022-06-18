Стоимость биткойна упала до уровня 2020 года. В чём причины

На момент публикации новости биткойн торгуется на отметке $19 219,5. Курс криптовалюты планомерно снижался с марта 2022 года. Так, в конце марта он составлял $47,5 тысячи.

Журналисты отмечают, что все криптовалюты сейчас дешевеют на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Причиной этого стала ускоренная инфляция, которая в мае обновила рекорд за последние 40 лет. Эксперты считают, что инвесторы в криптовалюты вряд ли могут сейчас что-то сделать, ведь ФРС просто вынуждена повышать ставку. Другие специалисты говорят, что криптовалютный рынок падает только потому, что крупные игроки фиксируют прибыль и выбивают из позиций слабых игроков, чтобы затем купить монеты по привлекательным ценам. Падение продолжится, но будет сопровождаться отскоками, которые нужны, чтобы заманить покупателей в ловушку.