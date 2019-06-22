Стоимость биткоина впервые за год превысила $10 000

Согласно данным ресурса CoinMarketCap, сейчас стоимость главной криптовалюты составляет почти $10 751. За последние сутки она прибавила 10,75%. Сообщается, что во время торгов максимальный показатель цены был равен $10 882.

Этот рубеж эксперты называют «психологическим». Некоторые энтузиасты говорили, что после того, как биткоин преодолеет эту отметку, его рост многократно ускорится и может остановиться на $40 000.

Напомним, переломный момент для криптовалюты, долгое время находившейся в стагнации, наступил в апреле. Тогда биткоин начал значительно прибавлять в цене, и пока только продолжает расти.