Стоимость разработчиков одноплатных ПК Raspberry Pi удвоилась всего за полгода

Этот рост стал результатом значительной покупки акций американской компанией SW Investment Management. Жестко контролируемая база акционеров, где более половины акций принадлежит двум инвесторам, также способствовала росту цены, отмечают эксперты.

В сентябре Raspberry Pi сообщила об увеличении EBITDA (​​прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на 55% до 20,9 млн долларов и о росте выручки на 61% до 144 млн долларов. В первом полугодии было продано 1,1 миллиона устройств, что позволило увеличить общий объем продаж Pi 5 на 31%. Несмотря на несколько меньшие, чем ожидалось, объемы продаж, они были направлены в сторону более «высокодоходных» моделей, что способствовало росту прибыли.