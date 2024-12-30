Стоимость разработчиков одноплатных ПК Raspberry Pi удвоилась всего за полгода

Опубликовано 30 декабря 2024, 13:301 мин.
Стоимость разработчиков одноплатных ПК Raspberry Pi удвоилась всего за полгодаИ достигла 1,3 миллиарда фунтов стерлингов после инвестиций из США
Акции компании Raspberry Pi Holdings PLC взлетели на 10% за один день, достигнув исторического максимума в 658 пенсов на рынке Великобритании. С момента своего дебюта на уровне 280 пенсов в июле акции компании выросли более чем в два раза.
Этот рост стал результатом значительной покупки акций американской компанией SW Investment Management. Жестко контролируемая база акционеров, где более половины акций принадлежит двум инвесторам, также способствовала росту цены, отмечают эксперты.
В сентябре Raspberry Pi сообщила об увеличении EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на 55% до 20,9 млн долларов и о росте выручки на 61% до 144 млн долларов. В первом полугодии было продано 1,1 миллиона устройств, что позволило увеличить общий объем продаж Pi 5 на 31%. Несмотря на несколько меньшие, чем ожидалось, объемы продаж, они были направлены в сторону более «высокодоходных» моделей, что способствовало росту прибыли.