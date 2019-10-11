Стоимость рекламы в TikTok оказалась равна цене 25 iPhone 11 Pro

Называется такой формат In-Feed Video. Пользователи TikTok могут оценивать данные ролики, комментировать их и делиться с друзьями. Рекламное видео воспроизводится автоматически и со звуком. Стоимость такого ролика для рекламодателя может доходить до $30 тысяч за сутки.

TikTok также предлагает компаниям формат рекламы под названием Hashtag Challenge. Стоит это $150 тысяч. Зато длиться кампания будет шесть дней в виде флешмоба от имени бренда. Рекламный баннер появится во вкладке «Интересное», а оплаченный хэштег закрепится на втором месте.

Ещё один формат Brand Takeover предполагает показ полноэкранного баннера за $50 тысяч в день. А услуга Branded Lenses позволяет заказать создание брендированных фильтров в 2D или 3D. Стоимость её доходит до $120 тысяч.

TikTok заявляет, что месячная аудитория сервиса достигает 800 млн активных пользователей.