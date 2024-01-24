Стоимость всей Microsoft уступает теперь только Apple

Опубликовано 24 января 2024, 23:04
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Стоимость всей Microsoft уступает теперь только Apple3 триллиона долларов
Рыночная капитализация Microsoft достигла 3 триллионов долларов, став второй после Apple. За последние два года Microsoft заняла активную позицию в области генеративного искусственного интеллекта.
Компания не только инвестировала в передовые стартапы в области искусственного интеллекта, такие как OpenAI, но и без труда интегрировала технологию генеративного искусственного интеллекта в свои флагманские продукты. Благодаря этой стратегии рыночная стоимость Microsoft стремительно выросла и достигла отметки в 3 триллиона долларов, следуя по стопам Apple.
Интеграция технологий генеративного искусственного интеллекта в экосистему своих продуктов способствовала последовательному росту компании и вывела ее в число самых ценных корпораций мира.
Ранее стало известно, что последнее обновление Windows 11 KB5034123, выпущенное в январе 2024 года, как сообщается, столкнулось с проблемами при установке у некоторых пользователей.
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
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