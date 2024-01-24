Стоимость всей Microsoft уступает теперь только Apple

Компания не только инвестировала в передовые стартапы в области искусственного интеллекта, такие как OpenAI, но и без труда интегрировала технологию генеративного искусственного интеллекта в свои флагманские продукты. Благодаря этой стратегии рыночная стоимость Microsoft стремительно выросла и достигла отметки в 3 триллиона долларов, следуя по стопам Apple.

Интеграция технологий генеративного искусственного интеллекта в экосистему своих продуктов способствовала последовательному росту компании и вывела ее в число самых ценных корпораций мира.

Ранее стало известно, что последнее обновление Windows 11 KB5034123, выпущенное в январе 2024 года, как сообщается, столкнулось с проблемами при установке у некоторых пользователей.