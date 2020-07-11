Стоимость зарядки Tesla в России сравнили с затратами на бензиновый автомобиль

Автор поста Ruslan Khalikov рассказал, что проехал на Tesla Model 3 Performance первую тысячу километров. Эта версия электромобиля легче S, X, Y, а значит должна тратить меньше энергии. Первые километры автор проехал в Санкт-Петербурге с ноября по март. Но поскольку зима в городе выдалась тёплая, расходы были меньше, чем при других условиях в это время года.

У истории Руслана есть нюанс: он использовал бесплатные зарядные станции ЛенЭнерго. Однако для справедливости он рассчитал расход энергии по действующим тарифам. Tesla расходовала 289 Вт·ч/км. Это преобразованное значение мужчина умножил на различные тарифы: