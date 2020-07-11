Стоимость зарядки Tesla в России сравнили с затратами на бензиновый автомобиль
Автор поста Ruslan Khalikov рассказал, что проехал на Tesla Model 3 Performance первую тысячу километров. Эта версия электромобиля легче S, X, Y, а значит должна тратить меньше энергии. Первые километры автор проехал в Санкт-Петербурге с ноября по март. Но поскольку зима в городе выдалась тёплая, расходы были меньше, чем при других условиях в это время года.
У истории Руслана есть нюанс: он использовал бесплатные зарядные станции ЛенЭнерго. Однако для справедливости он рассчитал расход энергии по действующим тарифам. Tesla расходовала 289 Вт·ч/км. Это преобразованное значение мужчина умножил на различные тарифы:
Ruslan Khalikov
Самым выгодным вариантом оказался ночной тариф в доме, оснащённом электроплитой — 676,26 рубля на 1000 км. Если есть подземная парковка и парковка возле офиса с одноставочным тарифом и с электроплитой, то выйдет 1043,23 рубля.
Для сравнения с бензиновыми автомобилями Руслан взял BMW 530i xDrive, Audi A6 2018 340 л.с и Porsche 718 Cayman S. Получились такие затраты:
Ruslan Khalikov
В итоге Tesla Model 3 Perfomance оказалась выгоднее обычных автомобилей примерно того же класса в 3,2-12 раз.