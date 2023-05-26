Стоит ли давать роботам права и при чем тут китайская философия

Исследование, опубликованное в журнале Communications of the ACM, предполагает, что вместо предоставления роботам прав, их следует рассматривать как «носителей обрядов». По словам Тае Ван Кима, исследователя, подготовившего анализ, такая точка зрения соответствует конфуцианским ценностям достижения гармонии и подчеркивает важность ролевых обязательств.

Возложение ролевых обязанностей на роботов поощряет командную работу и способствует развитию чувства самореализации через гармоничное взаимодействие. Ким утверждает, что к роботам следует относиться с уважением как к существам, способным участвовать в ритуалах, потому что плохое обращение с ними будет плохо отражаться на человечестве.