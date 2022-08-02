Стоит ли есть красное мясо пожилым людям? Ответ науки

Новая научная работа даёт оценку риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с потреблением мяса. В исследовании участвовали почти 4000 мужчин и женщин старше 65 лет. Оказалось, что более высокое потребление красного мяса связано с более высоким риском заболеваний — на 22% выше при употреблении примерно 1,1 порции в день.

К красному мясу относят баранину, свинину, телятину и говядину.