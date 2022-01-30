Стоит ли отключать мобильный интернет на ночь? Мнение специалиста

Специалист сказал, что выключая интернет на ночь, можно продлить жизнь аккумулятора телефона. Особенно это актуально для устройств старше 3-4 лет.

Также он отметил, что если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по Wi-Fi, то именно ночью смартфон начнёт подгружать их через мобильный интернет. Поэтому за ночь можно израсходовать значительную часть трафика.

Кроме того, Кашкин посоветовал не ставить телефон на всю ночь на зарядку. В это время пользователь может не заметить, если что-то пойдёт не так. Это могут быть, например, сильный нагрев смартфона и изменения геометрии аккумулятора.