Стоит ли отключать мобильный интернет на ночь? Мнение специалиста

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Стоит ли отключать мобильный интернет на ночь? Мнение специалистаЧто может случиться иначе
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что на ночь следует отключать мобильный интернет.
Специалист сказал, что выключая интернет на ночь, можно продлить жизнь аккумулятора телефона. Особенно это актуально для устройств старше 3-4 лет.
Также он отметил, что если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по Wi-Fi, то именно ночью смартфон начнёт подгружать их через мобильный интернет. Поэтому за ночь можно израсходовать значительную часть трафика.
Кроме того, Кашкин посоветовал не ставить телефон на всю ночь на зарядку. В это время пользователь может не заметить, если что-то пойдёт не так. Это могут быть, например, сильный нагрев смартфона и изменения геометрии аккумулятора.
Источник: 1prime