Стоит ли покупать умные часы OnePlus Watch 2

В комплекте с часами OnePlus Watch 2 вы получите ремешок, краткое руководство, магнитное зарядное устройство, кабель. Рамки у модели выполнены из нержавеющей стали, экран покрыт сапфировым стеклом 2,5D, а с тыльной части — пластик. Качество сборки хорошее.

У часов есть две механические кнопки. Из плюсов — можно поставить на них необходимые команды.

Диагональ экрана у Watch 2 составляет 1,43 дюйма, матрица — AMOLED. Частота обновления дисплея — 60 Гц. Яркость у него хорошая, по замерам ведущего, — около 925 люксов. Этого хватит для пользования часами в солнечный день.

Работают часы на базе двух процессоров: основной Snapdragon W5 Gen 1 и дополнительный BES2700BP. Оперативной памяти 2 ГБ, внутренней — 32 ГБ. Есть также 4 ГБ EMMC для RTOS.