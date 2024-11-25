Команда под руководством Джун Сунг Парка опросила 1 000 участников, чтобы создать «ИИ-агентов», которые могли бы имитировать их, фиксируя «индивидуальные процессы принятия решений». Эти цифровые двойники, хотя и не совершенные, могут стать ценными инструментами в социальных исследованиях и даже сложных симуляциях, считают учёные.

Однако, как и в случае с любой новой технологией, возникают серьезные этические дилеммы. Цифровые двойники могут быть использованы для несанкционированного одобрения или распространения дезинформации. Точность воспроизведения личности также имеет свои ограничения: агенты ИИ будут быть неточны при оценке их некоторых поведенческих характеристик, например «справедливости» в принятии решений.

Несмотря на эти проблемы, исследование открывает многообещающее будущее, в котором цифровые копии могут помочь в принятии решений, проведении исследований и выполнении задач, сокращая время и нагрузку на данные, которые требуются в настоящее время, пишут эксперты.