Столкновение китайского спутника с обломком российской ракеты стало крупнейшей аварией в космосе за десятилетие

Опасность этой аварии в том, что на низкой околоземной орбите стало ещё больше неконтролируемого мусора. По данным Космического командования Великобритании, образовалось 37 известных обломков, но, вероятно, есть ещё больше незарегистрированных фрагментов. «Похоже, это первое крупное подтверждённое орбитальное столкновение за последнее десятилетие», — написал учёный в Твиттере. При этом он отметил, что китайский спутник несколько раз корректировал орбиту, что указывает на то, что Китай всё ещё может его контролировать.

Учёный также отметил, что, судя по всему, произошло столкновение устаревшего, но действующего китайского спутника, и заброшенной российской ракеты.

Аварии происходят, как правило, между «мёртвыми», т.е. заброшенными спутниками. И такие столкновения происходят регулярно, но они незначительны по сравнению с последним.

Также учёный отметил, что в космосе накапливается всё большее количество заброшенных спутников, которые будут врезаться друг в друга по нарастающей. Поэтому необходимо убирать их с орбиты. По словам Макдауэлла, эксперты ожидают большего числа подобных столкновений, если никто не уберёт из космоса мёртвые спутники и корпуса старых ракет.