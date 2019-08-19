Столкновение кометы с Солнцем продемонстрировали на видео

Космический аппарат SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), предназначенный для наблюдения за Солнцем, заснял как комета врезалась в Солнце.

Датчики SOHO зарегистрировали комету 14 августа 2019 года в виде яркого блика, а на следующий день Солнце притянуло её к себе. Она входит в семейство Крейца (Kreutz Sungrazers). Считается, что когда-то кометы этого семейства были частью одной большой кометы.