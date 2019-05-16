Столкновение с птицей причинило американскому истребителю ущерб в $2 миллиона

Столкновение произошло 7 мая на аэродроме Корпуса морской пехоты Ивакуни в Японии. Истребитель F-35 пытался взлететь, но неудачно наткнулся на птицу. Аппарат пришлось посадить. Сообщается, что пилот не пострадал.

Что именно повредила птица в конструкции истребителя, военные не говорят. Они присвоили инциденту «класс А». Теперь ремонт F-35 Joint Strike Fighter, стоимость которого равна $120 миллионам, обойдётся в $2 миллиона.

Интересно, что птицы относительно часто становятся причинами проблем с военной техникой. У данного феномена даже есть термин — Bird/Wildlife Aircraft Strike Hazard (BASH). Большинство столкновений с пернатыми обходится без серьёзных проблем, но бывают и случаи, когда ущерб оценивается в миллионы долларов.