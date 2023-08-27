Столкновение самолетов в США происходит чаще, чем считалось ранее

Столкновение самолетов в США происходит чаще, чем считалось ранееРаботать некому
Недавние инциденты со столкновением самолетов на взлетно-посадочных полосах США были освещены в предварительных отчетах по безопасности полетов, подготовленных Федеральным управлением гражданской авиации США (F.A.A.), что проливает свет на напряжение, с которым сталкивается система авиационной безопасности.
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Несмотря на то, что крупных аварий удается избежать уже более десяти лет, аварии происходят чаще, чем известно. Анализ записей F.A.A., проведенный газетой The New York Times, показал, что в этом году аварии с участием коммерческих авиакомпаний происходят несколько раз в неделю. Эти инциденты, часто вызванные человеческим фактором, затронули крупнейшие американские авиакомпании по всей стране.
Серьезную озабоченность вызывает хроническая нехватка персонала в авиадиспетчерских службах страны, что приводит к возникновению опасных ситуаций. Нехватка диспетчеров приводит к перегрузке системы: по данным на май, только три из 313 авиадиспетчерских пунктов имели достаточный штат сотрудников. Усталость от шестидневной рабочей недели сказывается на способности диспетчеров обеспечивать безопасность полетов.