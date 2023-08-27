Столкновение самолетов в США происходит чаще, чем считалось ранее

Несмотря на то, что крупных аварий удается избежать уже более десяти лет, аварии происходят чаще, чем известно. Анализ записей F.A.A., проведенный газетой The New York Times, показал, что в этом году аварии с участием коммерческих авиакомпаний происходят несколько раз в неделю. Эти инциденты, часто вызванные человеческим фактором, затронули крупнейшие американские авиакомпании по всей стране.

Серьезную озабоченность вызывает хроническая нехватка персонала в авиадиспетчерских службах страны, что приводит к возникновению опасных ситуаций. Нехватка диспетчеров приводит к перегрузке системы: по данным на май, только три из 313 авиадиспетчерских пунктов имели достаточный штат сотрудников. Усталость от шестидневной рабочей недели сказывается на способности диспетчеров обеспечивать безопасность полетов.