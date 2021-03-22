Столкнулись два истребителя американского производства

Сообщается, что столкновение произошло у побережья южного уезда Пиндун во время группового тренировочного полёта. В нём участвовали четыре учебно-боевых самолёта. Два из них спустя некоторое время после взлёта с авиабазы исчезли с экранов радаров. Скорее всего, истребители столкнулись в воздухе.

Оба пилота смогли катапультироваться, но один погиб в море. Второй пилот пропал без вести.

После инцидента командование ВВС приказало приостановить все полёты устаревших самолётов F-5E. Сейчас в авиапарке ВВС Тайваня осталось около сорока машин. Их применяют для подготовки пилотов. В течение двух лет самолёты спишут.