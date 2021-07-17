Сторонников Трампа обвинили в планировании подрыва штаб-квартир Facebook и Twitter

Наука и технологии
Сегодня в 12:58
Сторонников Трампа обвинили в планировании подрыва штаб-квартир Facebook и TwitterХотели отомстить за блокировку экс-президента США
Двух жителей Калифорнии обвинили в том, что они якобы планировали поджечь офис губернатора-демократа Калифорнии после выборов 2020 года и хотели взорвать штаб-квартиры Facebook и Twitter. Эти люди были сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа.
Обвиняемые также незаконно хранили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Они были участниками антиправительственного движения под названием «Три процента». В их текстах говорилось, что они должны подать сигнал таким компаниям, как Facebook и Twitter, которые заблокировали Трампа. То есть мужчины хотели отомстить технологическим платформам. Двое подозреваемых считали, что Трамп победил на выборах 2020 года, и они были готовы выйти «на войну» ради него.
Участников сговора уже задержали.