Стояние в пробках ухудшает работу мозга, как и нахождения рядом с большим числом автомобилей

Стояние в пробках ухудшает работу мозга, как и нахождения рядом с большим числом автомобилейНе дышите выхлопом
Исследователи из Канады впервые в истории продемонстрировали, как острое воздействие загрязнения дорожного движения может почти мгновенно нарушить работу мозга человека.
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В новом исследовании использовалась модель воздействия выхлопных газов дизельного двигателя на человека. В лабораторных условиях 25 здоровых взрослых людей подвергались воздействию либо дизельных выхлопов, либо фильтрованного воздуха в течение двух часов, а их мозговая активность измерялась с помощью фМРТ до и после каждого воздействия.
Основное внимание в исследовании было уделено влиянию загрязнения воздуха, связанного с движением транспорта, на DMN. Это набор взаимосвязанных областей коры головного мозга, которые играют решающую роль в познании, памяти и эмоциях.
Результаты исследования показали, что кратковременное воздействие дизельных выхлопов вызвало снижение активности DMN, что привело к снижению функциональной связи между различными областями мозга, по сравнению с тем, что наблюдалось, когда испытуемые дышали фильтрованным воздухом. Джоди Гаврилюк, первый автор исследования, говорит, что подобные изменения в DMN связаны с депрессией и снижением когнитивных способностей.
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